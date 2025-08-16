Der britischen Autorin und Royals-Expertin Marlene Koenig zufolge hat Prinzessin Kate eine spezielle Rolle inne: In Sachen Vorbereitung auf den Thron wird es ihr bei Sohn Georg wohl eher um die emotionale Unterstützung gehen. "Sie wird niemals eine verfassungsmäßige Rolle übernehmen, außer als Regentin im schlimmsten Fall, wenn George vor seinem 18. Geburtstag König wird", erklärte Koenig im Gespräch mit dem Promiportal Us Weekly. "Sie ist da, um George in allem, was er tut, als liebevolle, unterstützende Mutter zur Seite zu stehen, denn er ist in erster Linie ihr Sohn." Ihr Zugang sei Us Weekly zufolge darum ein "anderer" als Williams. Kate ist auch "Mutter eines zukünftigen Königs" Kate kennt sich aus, denn: "Sie und William waren fast zehn Jahre lang zusammen, bevor ihre Verlobung bekannt gegeben wurde, was ihr Zeit und Raum gab, sich mit ihrem zukünftigen Leben als Mitglied der königlichen Familie vertraut zu machen", so Koenig. "Mit der Zeit als Ehefrau des Thronfolgers und schließlich als Queen Consort. Sie ist auch die Mutter eines zukünftigen Königs."

George ist mit seinen zwölf Jahren das älteste Kind von Kate und William und damit Nummer zwei der Thronfolge. Seine Geschwister, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, sind zehn und sieben Jahre alt. Royale Aufgaben nimmt Prinz George noch nicht wahr. Und es gibt auch keine formale verfassungsmäßige Rolle für den zweiten in der Thronfolge, wie der Verfassungsexperte Craig Prescott von der Royal Holloway University of London im Juli 2024 im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur erklärte. Erst an seinem 21. Geburtstag werde er eines der royalen Familienmitglieder sein, die zum Staatsrat ernannt werden. Die "Counsellors of State" können stellvertretend Aufgaben für den Monarchen wahrnehmen, wenn dieser etwa im Ausland ist.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Stephanie Lecocq Prinz William und Prinz George