Auftritt-Marathon: Was am neuen Stil(-bruch) von Fürstin Charlène auffällt

Fürstin Charlène hat in den vergangenen Tagen gleich mehrere Solo-Auftritte absolviert. Außerdem stellte sie bei den die Feierlichkeiten zum Golfturnier "Princess of Monaco Cup", die sie zusammen mit Ehemann Albert II. beehrte, ihre Golf-Fertigkeiten unter Beweis - in einem bodenlangen, weißen Kleid aus weißer Spitze. Charlène: Golf-Spielen im Abendkleid Charlène habe "Anmut, Glamour und sportliches Flair", vereint, schreibt jang.com.pk über ihre gewagte Entscheidung, im Spitzenkleid des libanesischen Designers Elie Saab, der inzwischen zu ihren Lieblings-Designern zu zählen scheint, auf dem Golfplatz zu erscheinen.

Schon seit einiger Zeit fällt auf, dass die Fürstin von Monaco helle Töne für sich entdeckt hat. Auch bei der traditionellen "Pique Nique Monegasque", die sie am 6. September zusammen mit Albert und ihren beiden Kindern besucht hatte, hatte sich die ehemalige Profischwimmerin in unschuldigem Weiß gezeigt.

Charlène bevorzugt derzeit helle Farben Als sie am Dienstag im Rahmen eines Solo-Auftritts der Entbindungsstation des Princess Grace Hospital einen Besuch abstattete, hüllte sich die Fürstin in eine Mischung aus Weiß und Pastell: Zu einer hellen Hose trug sie eine rosafarbene Bluse, die ihrem strahlenden Teint schmeichelte.

Zuvor zeigte sie sich bei der offiziellen Vorstellung des Buches "It's a Dog's Life Monaco" in einem erlesenen Outfit in hellem Beige.