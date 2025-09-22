Wegen Email an Jeffrey Epstein: Sarah Ferguson als Schirmherrin entlassen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Herzogin von York wurde als Schirmherrin eines Kinderhospizes entlassen, nachdem neue Enthüllungen über ihren Kontakt mit dem verstorbenen Sexualverbrecher Jeffrey Epstein ans Licht gekommen sind. Die Entscheidung der Wohltätigkeitsorganisation für Kinder erfolgte, weil eine E-Mail aufgetaucht ist, in der die Ex-Frau von Prinz Andrew Epstein als ihren "höchsten Freund" bezeichnete. "Unangemessen": Sarah Ferguson verliert Schirmherrschaft "Nach den an diesem Wochenende veröffentlichten Informationen über die Korrespondenz der Herzogin von York mit Jeffrey Epstein hat Julia's House entschieden, dass es unangemessen wäre, wenn sie weiterhin Schirmherrin der Wohltätigkeitsorganisation bleibt", zitiert die britische Zeitung Daily Mail die Organisation. "Wir haben die Herzogin von York über diese Entscheidung informiert und danken ihr für ihre bisherige Unterstützung", heißt es weiter.

Ein Sprecher von Sarah Ferguson gab bekannt, dass Ferguson die Entscheidung Organisation nicht kommentieren werde. Die Beendigung der Zusammenarbeit zwischen Julia's House und der Herzogin folgt der Veröffentlichung einer E-Mail von ihr an Epstein aus dem Jahr 2011. Laut BBC wurde diese verschickt, nachdem "Fergie" den Kontakt zu dem US-amerikanischer Investmentbanker öffentlich abgebrochen hatte. Brisante Email an Jeffrey Epstein Offenbar ließ sie Epstein damals privat eine Entschuldigung für ihre öffentliche Distanzierung zukommen. "Du warst mir und meiner Familie immer ein treuer, großzügiger und überragender Freund", zitiert die BBC aus der geleakten Nachricht.Fergie hatte zu Beginn des Jahres 2011 ihre einstige Verbindung zu Epstein öffentlich verurteilt. Damals sprach sie in einem Interview von einem "gigantischen Fehleinschätzungsfehler."