Ex-Ö3-Moderator Robert Kratky spricht offen über Gesundheitszustand

Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Robert Kratky mit sofortiger Wirkung seinen Job als Moderator des Ö3-Weckers zurücklegt. Auf seinem Instagram-Kanal hat er jetzt Fragen seiner Fans beantwortet und sagte da ganz klar, dass ihm die Arbeit als Weckermann keineswegs fehlen würde. Als Grund für seinen raschen Abgang wurden gesundheitliche Probleme angegeben. Auf die Frage, wie es ihm nun gehen würde, meinte er: "Geht so. Ich kann und will euch nicht meine gesamte medizinische Geschichte aufblättern. Es gibt sehr gute Tage, es gibt normale Tage und es gibt schlechte Tage. Das wird eine Zeit dauern, das ist eine Sache von mehreren Monaten", so Kratky.

Er befinde sich in Psychotherapie und wolle auch auf seine körperliche Fitness schauen. "Das wird ein längerer Prozess." Auch seinen Schlafrhythmus versuche er wieder zu normalisieren. "Ich wache immer noch so um 3 oder 4 Uhr auf, bin dann hellwach, versuche dann wieder einzuschlafen, zu Mittag werde ich brachial müde. Aber das dauert ein paar Monate und dann wird es sich wieder normalisieren."