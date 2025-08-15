Wer ist Robert Kratky? Vom "Vignettenman" zum "Wecker"-Abschied

Robert Kratky wurde 1973 in Salzburg geboren. 1989 – mit nur 16 Jahren, weil er beim Alter geschummelt hatte – kam er zum ORF, wo er ab 1995 Radio- und TV-Sendungen moderierte und gestaltete.

21Jahre lang war der Wahlniederösterreich Kratky Anchor des „Ö3-Weckers“, also dessen Hauptmoderator. Schon davor, ab 1996, war er Chefproducer der wichtigsten Sendung eines ORF-Radiotags. Wie Ö3 insgesamt wurde sie – angesichts der zu erwartenden Privatradio-Konkurrenz und ihrer Rolle als Cashcow – damals einer kommerziellen Neuorientierung unterworfen.