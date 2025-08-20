Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

70 Seiten Zeugenaussagen Die Regierung soll Dokumente im Umfang von 100.000 Seiten besitzen. Die etwa 70 Seiten umfassenden Zeugenaussagen, um die es gehe, seien nur ein "auf Hörensagen beruhendes Bruchstück zu Jeffrey Epsteins mutmaßlichem Verhalten". Eine Stellungnahme des US-Justizministeriums war zunächst nicht zu bekommen. Justizministerin Pam Bondi beantragte im Juli die Freigabe von den Dokumenten vor der Grand Jury im Epstein-Fall. Sie handelte damit auf Anweisung von Präsident Trump, der nach erheblichem öffentlichen Druck aus den eigenen Reihen offenbar eine Kehrtwende im Umgang mit dem Fall vollzog

Verurteilter Sexualstraftäter Epstein war ein wohlhabender Finanzier und verurteilter Sexualstraftäter. Zum Zeitpunkt seines Todes im Jahr 2019 stand er wegen Sexhandels mit Minderjährigen unter Anklage. Er hatte die Vorwürfe bestritten, das Verfahren wurde nach seinem mutmaßlichen Suizid in Haft eingestellt. US-Präsident Donald Trump kannte Epstein in den 1990er und frühen 2000er Jahren privat.