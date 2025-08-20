ORF-Entscheidung: Wien trägt 2026 erneut den Song Contest aus

Mit einem gewissen Selbstbewusstsein ist die Stadt Wien in den Bewerbungsprozess rund um den Eurovision Song Contest 2026 gegangen. Und dieses hat sich nicht als unbegründet erwiesen: Wien wird kommendes Frühjahr Austragungsort für den ESC werden. Der Musikwettbewerb wird in der Wiener Stadthalle ausgetragen. Das große Finale findet am Samstag, dem 16. Mai 2026, statt. Die beiden Halbfinals sind für den 12. und 14. Mai angesetzt. Damit hat sich die Hauptstadt erneut gegen Innsbruck durchgesetzt - Tirol hat schon nach dem Sieg von Conchita Wurst den Kürzeren gezogen.

"Überzeugendes Gesamtpaket abgegeben" "Nach eingehender Prüfung und auf Basis einer einstimmigen Jury-Beurteilung ist der ORF zum Schluss gekommen, dass das Angebot von Wien nicht nur infrastrukturell und logistisch, sondern auch wirtschaftlich das attraktivste ist", wurde ORF-Generaldirektor Roland Weißmann in einer Aussendung zitiert. Der Senderchef bedankte sich zugleich für die Bewerbung der Stadt Innsbruck, "die sich mit großem Engagement und einem beeindruckenden Konzept" beworben habe. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) zeigte sich stolz, "dass unsere Stadt von der European Broadcasting Union und dem ORF als bestgeeigneter Austragungsort für eines der größten Events weltweit ausgesucht worden ist. Wir haben ein überzeugendes Gesamtpaket abgegeben mit enormen Beherbergungskapazitäten, ausgezeichneter Infrastruktur und mit viel Erfahrung im Austragen internationaler Veranstaltungen."

Wiens Bürgermeister Ludwig wurde in der Früh vom ORF über den Sieg informiert.

Wien ist mit dem Motto "Europe, shall wie dance" angetreten. In den vergangenen Wochen wurde vor allem auf die Vorzüge - viele Hotelbetten, gute Infrastruktur, Beliebtheit bei Touristen - hingewiesen. Was die Stadt alles geplant hat, soll noch heute Nachmittag bekannt gegeben werden.