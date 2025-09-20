Starnacht aus der Wachau: Familienbande und Heurigenseligkeit

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Seit 13 Jahren wird auch in der schönen Wachau die Starnacht zelebriert – eingebettet zwischen Weinbergen und der blauen Donau. Am Wochenende war es wieder so weit, zahlreiche Künstlerinnen und Künstler gaben sich in Rossatzbach die Ehre. Am Freitag wurde auch schon rauschend bei der Seitenblicke-Party auf Schloss Dürnstein gefeiert.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Tanzer/ipImedia Anna-Carina Woitschack & Andreas Gabalier Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Tanzer/ipImedia Martin Ramusch, Christian Thiery, Maria Katharina Thiery-Schroll, Martin Gastinger, Nils Klingohr Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Tanzer/ipImedia Chris Steger, Simone & Alexander Eder Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Tanzer/ipImedia Sänger Josh Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Tanzer/ipImedia Pietro Lombardi mit den Feuerladys

„Ich bin der Starnacht sehr, sehr verbunden. Ich empfinde das hier immer wie ein Familientreffen. Jedes Mal sind es zwar andere Künstler, aber es sind immer sehr gute Künstler“, sagte DJ Ötzi zum KURIER. Diesmal standen u. a. auch Song-Contest-Legende Johnny Logan, Die Söhne Mannheims, Josh oder der Schweizer Schlagerstar Beatrice Egli auf der Bühne. Ebenfalls dabei war Andreas Gabalier, dessen Motto bei den Starnächten immer „schneller schlafen“ ist, denn „dann hast du mehr von der kurzen Früh“, meinte er lachend. In der Wachau empfindet er es als „sehr gesellig“. Besonders die Wirtshauskultur gefalle ihm hier sehr gut. Die freut übrigens auch die Moderatorin Barbara Schöneberger, die ein großer Heurigen-Fan ist.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Richard Tanzer Starnacht aus der Wachau Pietro Lombardi und DJ Ötzi Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Richard Tanzer Starnacht aus der Wachau Die Moderatoren Barbara Schöneberger und Hans Sigl Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Richard Tanzer Starnacht aus der Wachau Chris Steger Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Richard Tanzer Starnacht aus der Wachau Kaleen Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Richard Tanzer Starnacht aus der Wachau Josh Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Richard Tanzer Starnacht aus der Wachau Alexander Eder Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Richard Tanzer Starnacht aus der Wachau Anna-Carina Woitschack Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Richard Tanzer Starnacht aus der Wachau Ella Endlich Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Richard Tanzer Starnacht aus der Wachau Söhne Mannheims Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Richard Tanzer Starnacht aus der Wachau Beatrice Egli Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Richard Tanzer Starnacht aus der Wachau Johnny Logan Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Richard Tanzer Starnacht aus der Wachau Leslie Clio

Heimspiel hatte Schlagersängerin Simone, schließlich ist sie in Niederösterreich geboren. „Wenn ich da so raufschaue in die Weinberge, dann denke ich an meine Kindheit und an die Heurigenbesuche vor einigen Jahren, die mir so fehlen.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Peter Krivograd Starnacht aus der Wachau Ella Endlich Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Peter Krivograd Starnacht aus der Wachau Pietro Lombardi Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Peter Krivograd Starnacht aus der Wachau Anna-Carina Woitschack Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Peter Krivograd Starnacht aus der Wachau Chris Steger Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Peter Krivograd Starnacht aus der Wachau Barbara Schöneberger und Hans Sigl Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Peter Krivograd Starnacht aus der Wachau Simone Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Peter Krivograd Starnacht aus der Wachau Kaleen Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Peter Krivograd Starnacht aus der Wachau Josh Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Peter Krivograd Starnacht aus der Wachau Beatrice Egli Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Peter Krivograd Starnacht aus der Wachau Andreas Gabalier Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Peter Krivograd Starnacht aus der Wacahau DJ Ötzi Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Peter Krivograd Starnacht aus der Wachau Johnny Logan Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Peter Krivograd Starnacht aus der Wachau Leslie Clio