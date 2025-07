Nicole Kidman: Neuanfang in Europa – und ohne Keith Urban?

Anzunehmen ist, dass Kidman das Grundstück als Zweitanwesen, beispielsweise für den Sommer, plant. Immerhin besitzt sie neben ihrem Haus in Nashville, wo sie mit ihrer Familie wohnt, auch Wohnsitze in New York und Sydney – und in Portugal: 2023 kaufte der "Big Little Lies"-Star dort eine Wohnung in Lissabon. Damals aber noch mit Urban gemeinsam.

Hauptwohnsitz weiterhin in Nashville

Laut New York Post ist der Grund, wieso Urban noch keine Aufenthaltsgenehmigung bei der AIMA einreichte, ein rein beruflicher und hat nichts mit einer Ehekrise zu tun: Der Countrysänger konnte zum damaligen Zeitpunkt seine Tour nicht unterbrechen.

"Keith konnte bei diesem Termin nicht in Portugal sein, da er sich derzeit auf US-Tournee befindet und die persönliche Anwesenheit für die Beantragung des Visums zwingend erforderlich ist", zitiert die New York Post eine Quelle. Diese erklärt weiter: "Er soll seinen Antrag zu einem späteren Zeitpunkt einreichen, der mit seinem Tourplan vereinbar ist. Nicole und Keith besitzen zwar ein Haus in Portugal, ihr Hauptwohnsitz wird jedoch weiterhin in Nashville sein."

Über eine Ehekrise zwischen Kidman und Urban ist tatsächlich nichts bekannt, die Beziehung gilt als gefestigt und harmonisch. Das Paar ist allerdings auch bekannt dafür, seine Privatsphäre streng zu schützen.