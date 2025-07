Popstar Harry Styles verkauft nun Erotikprodukte

Alles andere als britisch prüde: Popstar Harry Styles steigt in das Erotik-Business an, wenn auch nur sehr vorsichtig und auch äußerst geschmackvoll: Der 31-jährige "Watermelon Sugar"-Sänger hat sich entschieden, über seine Lifestyle-Marke Pleasing einen Vibrator und Gleitgel zu verkaufen. Dies sei "das Ergebnis unseres radikalen Strebens nach dem, was sich gut anfühlt", heißt es in der Pressemitteilung.