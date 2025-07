Sorge um Paris Jackson: Erneuter Tränen-Auftritt in der Öffentlichkeit

Aktuelle Paparazzi-Fotos geben Grund zur Sorge: Paris Jackson , die Tochter des verstorbenen Popstars Michael Jackson wurde am Mittwoch in Tränen aufgelöst in der Öffentlichkeit gesichtet. Die 27-Jährige wirkte sichtlich emotional, als sie bei einem Solo-Spazierang in Malibu fotografiert wurde ( zu sehen hier ).

"Die Leute sind also schon wieder sauer. Ich schätze, einer der Termine, an denen ich (mit Incubus und Manchester Orchestra) auf Tour gehen soll, ist zufällig der 25. Juni, ein sehr negativer Jahrestag für mich und meine Familie", sagte sie in einer Instagram-Story und betonte, dass Headliner und nicht die Vorgruppen die Tourdaten bestimmen. Paris betonte bei dieser Gelegenheit auch, auf Tour keine luxuriöse Unterkunft zu haben. "Es sind nur ich, meine Akustikgitarre und mein Tontechniker, der zufällig mein Verlobter ist", fügte sie hinzu. "Wir werden also in einem Fußball-Mama-Van unterwegs sein."

Die Tour von "Incubus" startete am 25. Juni im Bridgestone Arena in Nashville, Tennessee und endet am 4. Oktober im Intuit Dome in Los Angeles, Kalifornien. Vor wenigen Tagen teilte Paris Jackson auf Instagram Eindrücke von der Tournee. Angesichts ihres jüngsten Auftritts fragt man sich, ob die Zeit auf der Bühne möglicherweise mit Stress verbunden war.