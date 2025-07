Ozzy Osbourne: Das ist bereits über seine Beerdigung bekannt

Während die große Hommage öffentlich geplant wird, soll die eigentliche Trauerfeier im privaten Rahmen stattfinden – still, im Kreis der engsten Familie. Dennoch bereiten sich viele Fans darauf vor, sich in den Straßen von Birmingham zu versammeln. Schon jetzt wurde die Heimatstadt seiner Band Black Sabbath mit Blumen und Kerzen überhäuft.

Wenig überraschend sollen auch Musiker bei dieser "Feier" auftreten, verrät die Quelle weiter: "Künstler wie Yungblud (...), der das Erbe dessen, was [Ozzy] vor all den Jahren begonnen hatte, weiterführen könnte, werden voraussichtlich eine Rolle dabei spielen." Erste Gespräche gäbe es bereits.

Laut der britischen Zeitung The Sun ist ein Begräbnis in Osbournes Heimatstadt Birmingham (England) geplant, "der Stadt, die ihm so viel bedeutet hat", wie eine Quelle zitiert wird. Diese Quelle spricht dabei auch nicht von einem "Begräbnis" oder einer "Verabschiedung", sondern von einer "Feier seines Lebens".

"Eine Zeit, um Danke zu sagen"

Schon vor vielen Jahren war Osbourne an Parkinson erkrankt, 2020 machte er die Diagnose öffentlich. Vielleicht machte sich der Black-Sabbath-Frontmann deshalb schon früher Gedanken über seinen Tod und seine Beerdigung.

"Ehrlich gesagt ist es mir egal, was sie bei meiner Beerdigung spielen", schrieb Osbourne 2011 in der Sunday Times, in der Leser ihrem Idol Fragen zu unterschiedlichsten Themen stellen konnten. "Sie können ein Medley aus Justin Bieber, Susan Boyle und We Are the Diddymen spielen, wenn es ihnen Freude macht – aber ich möchte, dass es eine Feier wird, kein Trübsalblasen", betonte Osbourne damals.

Weiter erzählte er: "Ein paar Streiche hätte ich auch gern: vielleicht ein Klopfgeräusch im Sarg; oder ein Video, in dem ich meinen Arzt um eine zweite Meinung zu seiner Todesdiagnose bitte. Es wird nicht immer wieder auf den schlechten Zeiten herumgeritten." Osbourne fände es wichtig, erklärte er, sich Gedanken über die eigene Beerdigung zu machen: "Ein bisschen Planung ist das Richtige für die Familie, die man zurücklässt." Zum Abschluss betonte er nochmals: "Man sollte nicht vergessen, dass viele Menschen ihr ganzes Leben lang nur Elend sehen. (...) Deshalb möchte ich nicht, dass meine Beerdigung traurig wird. Ich möchte, dass es eine Zeit ist, 'Danke' zu sagen."