Ozzy Osbourne ist tot: Elton John, Metallica, Beckham und Co. verabschieden sich

Die Welt des Pop und Rock trauert um Ozzy Osbourne . Der legendäre britische Heavy-Metal-Sänger und Reality-TV-Star starb am Dienstag im Alter von 76 Jahren, wie seine Familie mitteilte. Black-Sabbath-Mitbegründer Tony Iommi schrieb im Kurznachrichtendienst X: "Ich kann es einfach nicht glauben!" Es sei eine so herzzerreißende Nachricht, dass ihm die Worte fehlten, so der 77-Jährige. Er und die anderen Black-Sabbath-Mitglieder hätten ihren Bruder verloren.

Rolling-Stones-Gitarrist Ronnie Wood schrieb auf X: "Ich bin so traurig über die Nachricht vom Tod Ozzy Osbournes." Das Konzert vor wenigen Wochen in Birmingham sei ein wunderbarer Abschied für den Sänger gewesen.

Erst vor wenigen Wochen hatte Osbourne, der an Parkinson erkrankt war, ein umjubeltes Abschiedskonzert in seiner Heimatstadt Birmingham gegeben. Ex-Van-Halen-Sänger Sammy Hagar (77), der bei dem Konzert ebenfalls auf der Bühne gestanden hatte, schrieb: "Wow! Das macht ihn zu einer Kategorie für sich. Wenn das kein Beweis für Hingabe und Loyalität gegenüber seinen Fans ist. Das wird ihm keiner nachmachen!"

Die BBC berichtete unter Berufung auf seinen Publizisten, er sei in Großbritannien gestorben. Osbourne und seine Familie lebten seit den frühen 2000ern im US-Bundesstaat Kalifornien, doch er habe stets eine Basis im Land seiner Geburt behalten, so die BBC.

Als Sänger von Black Sabbath weltberühmt geworden

Internationalen Ruhm erlangte Osbourne in den 70er-Jahren als energiegeladener Frontmann von Black Sabbath. Die einflussreiche Heavy-Metal-Band wurde 1968 in Birmingham gegründet. Dort war Osbourne am 3. Dezember 1948 in einem Arbeiterviertel zur Welt gekommen.

Mit ihrem düsteren, schweren Sound, den harten Gitarrenriffs und den zynischen Texten wurden Black Sabbath zu Pionieren des Genres. Zu ihren bekanntesten Songs zählen "Paranoid", "Iron Man" und "War Pigs". Auch solo und als MTV-Reality-Protagonist war Osbourne überaus erfolgreich.