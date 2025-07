Trauer um Ozzy Osbourne: Wer sind seine vier unbekannten Kinder?

Die BBC berichtete unter Berufung auf seinen Sprecher, dass er in Großbritannien gestorben ist. Osbourne und seine Familie lebten seit den frühen 2000ern im US-Bundesstaat Kalifornien, doch er habe stets eine Basis im Land seiner Geburt behalten, so die BBC.

Die vielen Kinder von Rock-Legende Ozzy Osbourne

Die Rock-Legende hinterlässt insgesamt sechs Kinder - von denen nur zwei Leben in der Öffentlichkeit führen.

Ozzbourne, der mit fünfzehn Jahren die Schule und sich zunächst als Hilfsarbeiter mit verschiedenen Gelegenheitsjobs durchschlug, bevor ihm der Durchbruch gelang, war zweimal verheiratet.

In Vergessenheit geraten ist bei vielen wohl seine erste Ehe mit Thelma Riley, die der Musiker 1971 in einem Nachtclub in Birmingham kennenlernte, in dem Riley damals arbeitete. Noch im selben Jahr wurde geheiratet. Bald darauf kamen die Kinder Jessica und Louis Osbourne des Paares zur Welt. Osbourne adoptierte auch Rileys fünfjährigen Sohn Elliot Kingsley aus einer früheren Beziehung. Die erste Ehe des "Black Sabbath"-Stars wurde 1982 geschieden.