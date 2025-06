Seltene Sichtung: Älteste Osbourne-Tochter Aimee völlig unkenntlich

"Wenn man sich mit Popkultur auskennt (oder sogar mal bei Wikipedia nachschlägt), fällt einem auf, dass die älteste Tochter von Sharon und Ozzy sich standhaft weigerte, an der Reality-TV-Show ihrer Familie teilzunehmen – ein ziemlich punkiger Schritt. 'Ich glaube, wenn die Leute fragen: 'Warum diese Entscheidung?', dann fühlte es sich nicht mal so an, als ob ich mich das fragen sollte oder nicht. Es war einfach nicht mein Ziel', sagt sie über ihre Entscheidung, nicht an der Show teilzunehmen", heißt es auf der offiziellen Webseite von NYLON über die Musikertochter.

Noch ein weiterer Grund, sich als Teenager aus dem Fernsehen herauszuhalten: "Wohin man auch geht, die Leute wollen alles wissen, und das kann einen als Heranwachsender ziemlich einschüchtern", wurde Aimee einst zitiert.

"Ich möchte Sängerin werden, und ich hatte das Gefühl, wenn ich bei den Osbournes geblieben wäre und das Ganze durchgezogen hätte, wäre ich sofort auf eine bestimmte Rolle festgelegt worden", erzählte sie 2008 gegenüber Independent. Ihre Mutter sei verletzt gewesen "und wir hatten definitiv eine schwere Zeit mit Meinungsverschiedenheiten. Ich bin zurückhaltender und mein Privatleben ist mir sehr wichtig", so Aimee damals.

So sieht Aimee Osbourne heute aus

Inzwischen ist die älteste Tochter von Sharon und Ozzy Osbourne 41 Jahre alt. In der Öffentlichkeit lässt sie sich nach wie vor nur sehr selten blicken. Umso mehr sorgen aktuelle Fotos von Aimee Osbourne nun für Gesprächsstoff.