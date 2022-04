Sharon Osbourne bereut Beauty-OP: Sah aus wie ein "Zyklop"

Das Verfahren habe fünfeinhalb Stunden gedauert, und das Endergebnis sei nicht genau das, was sie sich erhoffte. "Ich sage euch, es war entsetzlich", erinnerte sich Sharon Osbourne. Ihrem Chirurgen habe sie mitgeteilt: "Du musst verdammt noch mal Witze machen."

Ein Auge habe anders ausgesehen als das andere. "Ich sah aus wie ein verdammter Zyklop. Ich sage: 'Alles, was ich brauche, ist ein Buckel'", so die Musiker-Gattin, die seit 1982 mit Ozzy Osbourne verheiratet ist. Auch ihr Mann sei der Meinung gewesen, dass das Ergebnis der Schönheits-OP nicht gut aussah. "Er sagte: 'Es ist mir egal, wie viel es kostet, wir lassen es neu machen'", verriet sie. Inzwischen habe sich ihr Gesicht aber "beruhigt" und sie fange an ihren, neuen Look zu mögen, fügte Sharon hinzu.

Es ist nicht das erste Mal, dass Sharon Osbourne sich mit Problemen konfrontiert sah, nachdem sie sich unters Messer gelegt hatte. 2019 hatte sie in der Kelly Clarkson Show über eine unerwartete Nebenwirkung eines Faceliftings gesprochen. "Ich hatte diesen Eingriff, wo sie meinen Mund geliftet haben und dann konnte ich in der ersten Woche meinen Mund nicht fühlen, ich kann meinen Mund jetzt kaum noch fühlen, um ehrlich zu sein", sagte sie damals. "Ich konnte meinen Mund nicht finden. Es war taub und es war auf einer Seite und ich sah aus wie Elvis."

