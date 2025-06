Herzogin Meghan: Auftritts-Ankündigung während Charles' Geburtstagsparade

Die Herzogin von Sussex wird bei der bevorstehenden "Night of Wonder"-Veranstaltung der Natural History Museums of Los Angeles County im Mittelpunkt stehen. Es ist noch nicht bekannt, ob Prinz Harry auch am an dem Event wird.

Meghan muss sich aber einmal mehr vorwerfen lassen, den Royals das Rampenlicht stehlen zu wollen, da die Veranstaltung in L.A. am selben Tag stattfindet, an dem sich die Königsfamilie auf dem Balkon des Buckingham Palace versammelt, um offiziell den Geburtstag des Königs zu feiern.