Treffen mit Brigitte Macron: Fürstin Charlène plötzlich um Jahre verjüngt

Am 8. Juni wurde die ehemalige Profischwimmerin Charlène von Brigitte Macron in das Schwimmbad des Stade Louis II. begleitet. Der gemeinsame Auftritt fand zu Ehren der Fondation Fürstin Charlène von Monaco statt, welche sich unter anderem für die Wassersicherheit von Kindern starkmacht.

Die beiden Frauen unterhielten sich mit Kindern, die Schwimmunterricht nahem. Sie beteiligten sich auch an sportlichen Aktivitäten beim Besuch des Hallenbads und wohnten einem Erste-Hilfe-Unterricht bei. Macron zeigte sich bei dem Auftritt in unifarbenem Blazer und Anzughose. Fürst Alberts II. Ehefrau präsentierte sich in einem sommerlichen Kleid in Schwarz-Weiß-Optik.