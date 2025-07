Ozzy Osbournes letztes Geleit: Ehefrau Sharon von Kindern gestützt

Acht Tage nach dem Tod von Ozzy Osbourne haben sich tausende Fans der Heavy-Metal-Legende zu einem Trauerzug durch dessen Heimatstadt Birmingham versammelt. Sie säumten die Straßen in der zentralenglischen Stadt, kamen mit Blumen und feierten den Verstorbenen mit Sprechchören. Der Trauerzug machte bei der Black-Sabbath-Brücke halt, wo die Familie die zahlreichen dort niedergelegten Blumen und Briefe besichtigte.

Sharon Osbourne , Ehefrau und Managerin des Rockstars, wurde von ihren Kindern Jack und Kelly begleitet und gestützt. "Er hat mich inspiriert, ich liebe seine Musik, ich liebe sie wirklich sehr", sagte sie am Rande der Prozession der Nachrichtenagentur PA. "Ich lerne Gitarre spielen, damit ich einige seiner Songs lernen kann."

Osbournes letztes Geleit begann nach Angaben des Stadtrats von Birmingham an der Broad Street, wo im Stil des berühmten Walk of Fame in Hollywood in den Gehsteig eingesetzte Sterne die Namen von berühmten Söhnen und Töchtern der Stadt tragen. Auch Osbourne ist dort verewigt. Auf Plakaten in der Stadt war "Ozzy Forever" zu lesen.

Für Birmingham sei es wichtig, Osbourne "angemessen" und "würdevoll" zu ehren, hatte der Bürgermeister der Stadt Birmingham, Safar Iqbal , am Dienstag betont. "Ozzy war mehr als eine Musiklegende", sagte Iqbal. Der Sänger der legendären Heavy-Metal-Band Black Sabbath sei ein "Sohn" der Stadt gewesen. Die Stadtverwaltung hatte Osbournes letztes Geleit nach eigenen Angaben gemeinsam mit dessen Familie geplant. Die Stadt sei stolz, Osbournes Abschied gemeinsam mit seiner Familie zu begehen - "an dem Ort, wo alles anfing", führte der Bürgermeister aus.

Anschließend wurden die Trauernden und der Sarg zu der nach Black Sabbath benannten Brücke gefahren. Dort hatten in den vergangenen Tagen Fans tausende Trauerbekundungen - Blumen, Botschaften, Ballons, Shirts - niedergelegt. Der Leichenwagen wurde von einer Blaskapelle begleitet, dahinter folgten sechs schwarze, von Polizei eskortierte Vans. Fans, die es nicht nach Birmingham geschafft haben, können sich per Livestream dazuschalten. Nachdem der Trauerzug weitergefahren ist und die Absperrungen beseitigt wurden, bildete sich eine Menschentraube auf und rund um die Brücke.

Blatt: Elton John und Metallica bei Beisetzung

Der auch für seine Drogen- und Alkohol-Eskapaden bekannte Musiker sollte nach dem Trauerzug in einer privaten Zeremonie beigesetzt werden. Nach Angaben des Boulevardblatts The Sun wurden neben der Familie Branchengrößen wie Elton John und Metallica-Frontmann James Hetfield zur Beisetzung erwartet. Metallica haben ihre Teilnahme auch per Social Media angekündigt.

Der an Parkinson erkrankte Osbourne war vor gut einer Woche im Alter von 76 Jahren gestorben. Noch drei Wochen zuvor hatte Black Sabbath erstmals seit 20 Jahren wieder in Originalbesetzung in Birmingham ein Konzert gegeben. Die Musiker von Black Sabbath gelten als Pioniere des Heavy Metal. Die Band verkaufte während ihres jahrzehntelangen Bestehens mehr als 75 Millionen Alben.