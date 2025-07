Letzte Momente: Sanitäter kämpften stundenlang um Ozzy Osbournes Leben

Der legendäre Heavy-Metal-Sänger und Reality-TV-Star Ozzy Osbourne ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 76 Jahren. Das teilte seine Familie mit. Erst vor wenigen Wochen hatte Osbourne, der an Parkinson erkrankt war, ein umjubeltes Abschiedskonzert in seiner Heimatstadt Birmingham gegeben. Trauer um Ozzy Osbourne In einem Statement seiner Familie, über das mehrere britische Medien berichten, heißt es: "Mit mehr Trauer, als Worte ausdrücken können, müssen wir mitteilen, dass unser geliebter Ozzy Osbourne heute Morgen gestorben ist. Er war bei seiner Familie und von Liebe umgeben." Die Familie bittet darum, die Privatsphäre zu respektieren. Der Sänger hinterlässt insgesamt sechs erwachsene Kinder aus zwei verschiedenen Ehen. Dazu mehr:

Sanitäter kämpften um Osbournes Leben Die britische Zeitung Daily Mail veröffentlichte nun Details über die letzten Momente des Welt-Stars. Dem Bericht zufolge kämpften Sanitäter stundenlang um Ozzy Osbourne, bevor der Frontmann von "Black Sabbath" verstarb. Um 10:30 Uhr morgens soll ein Rettungshubschrauber auf einem Feld in der Nähe der Villa des Rockmusikers gelandet sein. Einheimische aus dem Dorf Jordans, das an Osbournes Haus angrenzt, sagten gegenüber der Zeitung, sie hätten gemerkt, dass "etwas Ernstes" vor sich ging, als sie den Hubschrauber über dem Feld hörten und ihn dann in der Nähe landen sahen. Ein Mann erzählt: "Wir befürchteten sofort, dass es ihn treffen könnte, da bekannt war, dass sein Gesundheitszustand angeschlagen war." Laut Daily Mail hätten Sanitäter daraufhin zwei Stunden lang vergeblich versucht, das Leben des Musikers zu retten. Ein Sprecher der Rettung soll inzwischen erklärt haben: "Wir können bestätigen, dass unser Hubschrauber gestern zu einem Vorfall in der Nähe von Chalfont St. Giles entsandt wurde, um Intensivmedizin zu leisten."