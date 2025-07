Nun darf sich die 45-Jährige, die seit Anfang des Jahres in Frankreich lebt, wieder über Familiennachwuchs freuen: Denn ihre "kleine" Schwester Lulu Lewe (33) ist schwanger. Es ist ihr erstes Kind, Connor wiederum hat im Tante-Sein schon Erfahrung: Sie hat bereits neun Nichten und Neffen.

Wer sich noch an die Reality-TV-Show "Sarah & Marc crazy in Love" erinnert, der weiß: Popstar Sarah Connor hat eine große Familie, hat sie doch nicht nur sieben Geschwister (vier Schwestern und drei Brüder, wobei zwei davon Halbbrüder sind und erst 2008 geboren wurden), sondern auch vier Kinder.

Anfang des Jahres wusste das Paar, dass nun der richtige Zeitpunkt gekommen ist, eine eigene Familie zu gründen. Doch es klappte nicht sofort, weshalb sie sich an ein Kinderwunschzentrum wandten, so Lewe. Im Interview ermuntert sie andere Frauen, sich Eizellen einfrieren zu lassen: "Denn das nimmt extrem viel Druck weg, wenn man später Mutter werden möchte. Den Zeitpunkt hatte ich verpasst, und deswegen bin ich doppelt glücklich, dass wir auf natürlichem Weg Eltern werden."

Lewe erzählt im Gespräch mit Bunte davon, wie es war, als sie den positiven Schwangerschaftstest in den Händen hielt: "Es war ein unbeschreibliches Gefühl, als wir das Wort 'schwanger' gelesen haben. Wir haben vor Freude geweint."

In einem Interview mit der Zeitschrift Bunte bestätigt Lewe die Schwangerschaft: "Das Baby macht unser großes Glück perfekt", betont sie. Seit 2019 ist Lewe mit Bastian Scheibe (36) verheiratet, zusammen sind sie allerdings bereits seit zehn Jahren. Auch für Scheibe ist es das erste Kind.

Obwohl die beiden schon seit zehn Jahren liiert sind, wäre ein Kind für sie früher nicht infrage gekommen. Scheibe erklärt gegenüber Bunte auch, wieso: "Weil wir uns so lieben, wollten wir zuerst viel Zeit zu zweit verbringen, gemeinsam reisen, viele Erinnerungen sammeln, auch gemeinsam wachsen."

Zudem war beiden wichtig, sich zuerst um ihre Karrieren zu kümmern. Lewe beispielsweise war 2024 Kandidatin in der RTL-Show "Let's Dance". Unter dem Künstlernamen LVLV ist sie als Sängerin aktiv. Einem großen Publikum wurde Lewe bereits als Kind bekannt: Sie stellte 2001 im Musikvideo "From Sarah with Love" nämlich Sarah Connors jüngeres Ich dar.

Lewe und Scheibe leben gemeinsam in Berlin.