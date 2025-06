Erst vor kurzem sorgte die deutsche Sängerin Sarah Connor für Aufruhr, weil sie sich in ihrem neuen Song kein Blatt vor den Mund nimmt, was schon beim Titel beginnt: "FICKA!" heißt er und mithilfe von pointierten Texten wehrt sich die 44-Jährige gegen Online-Hass und -Mobbing. Das Musikvideo wurde gar mit einem Warnhinweis versehen, die Reaktionen sind gemischt. Nachlesen können Sie den "Skandal" hier:

Nun eckt Connor erneut an – nicht jedoch mit ihrer Musik, sondern aufgrund ihres neuen Werbespots für die Billig-Supermarktkette Lidl (in Deutschland). Darin schlendert sie glücksbeseelt durch eine Filiale und besingt, gemeinsam mit zahlreichen anderen Lidl-Kunden, die günstigen Preise von Lidl. Der Hintergrund: Die Supermarktkette hat in Deutschland die Preise für rund 500 Artikel massiv gesenkt, was natürlich auch gebührend beworben gehört.

Der Stein des Anstoßes für viele Fans und Internet-User ist freilich aber nicht der Preissturz, sondern die im Clip gesungene "Spar-Hymne", die auf der deutschen Nationalhymne basiert, natürlich mit geändertem – und augenzwinkerndem – Text. Das Motto der Preissturz-Kampagne lautet: "Einigkeit im Preis und Kaufkraft".

Zu sehen ist der Werbespot hier: