52. Geburtstag: Einblicke in Heidi Klums Grillparty

Model Heidi Klum schmiss zu ihrem 52. Geburtstag eine Gartenparty. Ihren 12,5 Millionen Followern und Followerinnen auf Instagram gewährte sie kleine Einblicke in das intim wirkende Fest. In einem Video ist etwa zu sehen, dass eine Jazz-Band für Stimmung sorgte. Auch Klums Ehemann, "Tokio Hotel"-Star Tom Kaulitz, musizierte zeitweise mit. In einem weiteren Clip ist er am Grill stehend zu sehen.