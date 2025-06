Anna Strigl und Herby Stanonik haben ihr Versprechen eingelöst

Die zwei haben sich wirklich gesucht und gefunden. Bei der ORF-Show "Dancing Stars" waren Content Creatorin Anna Strigl und Profitänzer Herby Stanonik ein extrem gutes Team. Das Finale haben sie nur knapp verpasst, aber Woche für Woche eine gute Performance am Tanzparkett abgeliefert.

Und die beiden haben auch immer wieder betont, "Freunde fürs Leben" geworden zu sein. Sogar, dass sie gemeinsam auf Urlaub fahren wollen, haben sie erzählt.

Und jetzt war es dann auch so weit. Die zwei haben sich auf nach Paris ins Disneyland gemacht - mit dabei auch Profitänzerin Catharina Malek, die mit Paulus Bohl getanzt hat. In ihren Instagramstorys lassen sie auch ihre Fans an der Reise teilhaben.