Sarah Connor: Wie steht es um ihre Ehe wirklich?

Zuletzt aber wurden Gerüchte rund um eine Ehekrise laut. Im Rahmen der Promotion für Connors neues Album "Freigeistin", mit dem sie es einmal mehr sowohl in Österreich als auch in Deutschland auf Platz 1 schaffte, sorgte die Sängerin mit Aussagen für Aufsehen, die Fans und Medien aufhorchen ließen.

"Ist Ehe noch zeitgemäß?"

In der Pressemitteilung zum Album erklärt die 45-Jährige, dass "meine Sehnsucht nach Aus- und Aufbruch" dieses Album dominiere. "Ich will wilde Nächte und meine Leichtigkeit zurück, ich will etwas fühlen in einer Welt, die immer stumpfer wird." Zudem gibt sie offen zu, auch mal Abstand zu ihrer Familie, und Zeit für sich zu brauchen.

Vor einigen Monaten machte sie sich in zeitlich nur begrenzt abrufbaren Instagram-Storys über das Konzept der Monogamie Gedanken. "Ich stelle Traditionen und lang gelernte Konzepte infrage", schrieb sie und fragte sich: "Ist Ehe noch zeitgemäß? Wie geht glücklich in einer langen Beziehung? Warum hat mir keiner gesagt, wie sehr es weh tut, wenn die Kinder aus dem Haus gehen und kann man wirklich monogam sein?" Den Wunsch nach wilden Nächten und Leichtigkeit, nach mehr Emotionen wiederholte sie in diesem Beitrag ebenfalls.