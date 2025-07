Brad Pitt: Überraschendes Geständnis über Ehe mit Angelina Jolie

Der Scheidungskrieg zwischen Brad Pitt (61) und Angelina Jolie (50) gilt als einer der erbittertsten in der Geschichte Hollywoods. Es ging nicht nur um Unsummen von Geld, das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder sowie Vorwürfe von häuslicher Gewalt, sondern auch, so hatte man das Gefühl, um zerbrochene Träume und geknickte Egos.

"Er weiß, dass er Fehler gemacht hat"

"Die Scheidung hat sein Leben jahrelang bestimmt", so ein Insider gegenüber der gut informierten Promi-Zeitschrift Us Weekly. "Er hat sie geliebt und weiß, dass er Fehler gemacht hat."

"Es war eine so spaltende, giftige Situation", so der Insider weiter über das Scheidungsdrama. Er gibt auch zu, dass eben dieses Drama "auch die Kinder gegen [Brad] aufgebracht haben", Pitt jedoch"„nicht für alles die Schuld [Angelina] gibt". Pitt und Jolie haben sechs gemeinsame Kinder: Maddox (23), Pax (21), Zahara (20), Shiloh (19) sowie die 16-jährigen Zwillinge Vivienne und Knox. Shilo ging sogar so weit, den Namen "Pitt" aus ihrem Familiennamen streichen zu lassen.

Das größte Bedauern von Pitt sei, dass er die Sache nicht wiedergutmachen könne, so der Insider zu Us Weekly. "Der Fall ist abgeschlossen, aber es gibt keine Gewinner. Das hinter sich zu haben, ist eine Erleichterung. Andererseits war es aber auch schwer für ihn, weil er kein gutes Verhältnis zu seinen Kindern hat."