Schauspielerin Andrea L'Arronge trennte sich 2017 von ihrem Ehemann und fing dann ein neues Leben an. Es war "eine große Chance", sagte die 68-Jährige der Zeitschrift Bunte laut Vorabmeldung. "Nach 33 Jahren Ehe war ich frei und konnte anfangen, das Leben zu führen, das ich selbst gerne leben wollte." In einer Therapie habe sie "viel gelernt über mich und meine Ängste, aber auch über das bestehende System und warum viele Frauen so lange in einer Art Opferrolle verharren". Inzwischen wohne sie in Italien.