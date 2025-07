Katy Perry & Orlando Bloom: Erste Worte nach der Trennung

"Orlando und Katy haben ihre Beziehung in den letzten Monaten neu ausgerichtet, um sich auf die gemeinsame Elternschaft zu fokussieren“, heißt es im Schreiben, das zahlreiche US-Medien – darunter US Weekly und People – veröffentlichten.

Das Ex-Paar tue alles, um der gemeinsamen Tochter Daisy Dove (4) die neue Situation zu erleichtern. So wollen beide nach wie vor als Familie auftreten, "da ihre gemeinsame Priorität darin besteht – und immer darin bestehen wird –, ihre Tochter mit Liebe, Stabilität und gegenseitigem Respekt großzuziehen."

Das bestätigte auch ein Insider gegenüber US Weekly: "[Orlando und Katy] nehmen keine drastischen Veränderungen Daisy zuliebe vor. Sie werden ihr Leben in Montecito behalten. Stabilität und Beständigkeit für Daisy stehen für sie an erster Stelle."