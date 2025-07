Auf den gemeinsamen Bildern sitzen Swift und Kelce in einem Restaurant, stehen im Schnee oder in Eislaufschuhen.

Footballstar Travis Kelce hat auf Instagram erstmals Fotos von sich mit seiner Freundin Taylor Swift geteilt und damit Begeisterung bei den gemeinsamen Fans ausgelöst. Er habe "in dieser Off-Season einige Abenteuer" erlebt, schrieb der NFL-Spieler neben die dreizehn Fotos, die ihn mit Familie, Freunden und in den meisten Fällen mit Superstar Swift an seiner Seite zeigen.

Auf den gemeinsamen Fotos stehen Swift und Kelce im Schnee oder in Eislaufschuhen oder sitzen in einem Restaurant. Auf dem dritten Foto der Reihe ist ein romatisches Detail erkennbar: Kelce wähle als Hintergrundbild auf seinem Handy ein gemeinsames Schwarz-Weiß-Bild. Ansonsten umarmt das Promi-Paar sich, albert herum oder strahlt sichtlich gut gelaunt in die Kamera. Mit "Off-Season" wird im US-Sport die Zeit zwischen zwei Spielzeiten bezeichnet.