Lopez über Affleck-Scheidung: "Das Beste, was mir passieren konnte"

Seit der Trennung verlor Lopez, die es nicht lassen kann, öffentlich über ihr Privatleben zu sprechen, einige Worte über ihren Exmann und die gescheiterte Ehe. So auch in einem aktuellen Interview in der TV-Sendung CBS News Sunday Morning. Erneut lässt die 56-Jährige mit positiven Worten aufhorchen.

Es gibt wohl kaum eine Person, die nicht mitbekommen hat, dass sich Jennifer Lopez von Ben Affleck 2024 scheiden ließen, immerhin beherrschte das Promi-Paar viele Monate lang die Gossip-Schlagzeilen. Obwohl es bereits der zweite Beziehungsversuch miteinander war, hielt die Verbindung auch diesmal nicht, zu "unüberbrückbar" waren die "Differenzen", wie es so gern bei Promi-Scheidungen heißt.

Lopez sei nun ein neuer Mensch, sagt sie

Der Megastar ist überzeugt davon, dass die Scheidung von Affleck "das Beste" sei, "was mir passieren konnte". Denn diese habe sie verändert, sie zu einem anderen Mensch gemacht, zahlreiche persönliche Erkenntnisse konnte sie daraus gewinnen. "Es hat mir geholfen, auf eine Weise zu wachsen, die ich wachsen musste", betont Lopez. Auffällig: Während des gesamten Interviews verliert Lopez kein böses Wort über Affleck.

Am 10. Oktober startet Lopez' neuer Film "Kiss of the Spider Woman", schon jetzt wird sie für ihre Darstellung im Musical als Oscarkandidatin gehandelt (es wäre die zweite in Lopez' Karriere). Natürlich spricht die Schauspielerin und Sängerin auch darüber im Interview – und erzählt, wie es war, mit damals Noch-Ehemann Affleck zusammenarbeiten. Denn dieser war beim Film als Produzent tätig. "Es war eine wirklich harte Zeit", gibt Lopez zu. "Jeden Moment am Set, jeden Moment, in dem ich diese Rolle spielte, war ich so glücklich, und dann war ich wieder zu Hause, und es war nicht so toll. Und ich dachte nur: 'Wie bringe ich das in Einklang?'" Böse Ironie war auch, dass der Film genau in dem Monat seine Premiere beim Sundance Film Festival feierte (nämlich im Jänner 2025), als die Scheidung rechtskräftig wurde.

Über Afflecks Mitwirken beim Film sagt Lopez: "Er hat geholfen, es wahr werden zu lassen."

Vor Affleck war Lopez bereits dreimal verheiratet: Mit Ojani Noa, Chris Judd und Marc Anthony.