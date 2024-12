Jennifer Lopez nach Scheidung von Affleck: "Es gibt keine Zufälle"

Lopez: "Alles geschieht aus einem bestimmten Grund"

In einem neuen Interview für die britische Vogue sprach Lopez über ihre Strategie in schweren Zeiten - ohne dabei auf Affleck zu sprechen zu kommen. "Ich denke, die Art und Weise, wie ich Dinge überwinde, ist, dass ich sie nicht als etwas ansehe, das mir passiert, sondern als etwas, das FÜR mich passiert. Ich frage mich, was die Lektion ist, die in dem Moment gelernt werden muss", so die Sängerin über ihren Umgang mit Herausforderungen. "Wenn ich die Dinge auf diese Weise betrachte und eine positivere Einstellung dazu habe, fällt es mir leichter, sie als Lektion anzunehmen und zu schätzen."

Das sei, was zähle. "Was soll ich hier lernen? Es gibt keine Zufälle. Nichts passiert einfach so, weißt du, zufällig. Alles geschieht aus einem bestimmten Grund", so Lopez. Sie schaue sich an: "Was kann ich lernen und wie kann ich auf der anderen Seite besser, stärker und erkenntnisreicher herauskommen und mich irgendwie weiterentwickeln und an diesem Punkt wachsen?" Sehen Sie hier Lopez' Gespräch mit Judy Robles - die wahre Person, die sie im Sportdrama "Unstoppable" spielt, für die Vogue