Trennung im britischen Königshaus: Wieso Scheidung nicht infrage kommt
Prinz Andrew und Sarah Ferguson leben trotz ihrer Scheidung, die inzwischen viele Jahre her ist, immer noch zusammen. Dieses royale Ex-Paar macht es offenbar umgekehrt: Lord Nicholas Windsor, der jüngste Sohn des Herzogs und der kürzlich verstorbenen Herzogin von Kent, und seine Frau Paola sind Berichten zufolge nicht mehr zusammen.
Eine Scheidung komme laut einem Palastinsider aber nicht infrage.
Lord Nicholas Windsor: Heimliche Trennung?
Nachdem Paola der Beerdigung der Herzogin von Kent, die Anfang September erfolgt war, ferngeblieben waren, bestätigte ein Freund des Paares das Ende der Beziehung.
Das Paar soll sich nach neunzehn Ehejahren getrennt haben - auch wenn eine offizielle Bekanntgabe bisher nicht erfolgt ist.
Ein Freund der Familie sagte gegenüber der Boulevardzeitung Daily Mail: "Es ist sehr traurig, aber das Paar hat sich schon vor einiger Zeit getrennt."
Es ist nicht bekannt, weswegen Lord Nicholas und seine Frau nicht mehr zusammen sind und wann genau die Trennung erfolgt ist.
In Summe wird die Angelegenheit sehr diskret gehandhabt.
Warum Scheidung unwahrscheinlich ist
Die britische Boulevardpresse geht auch nicht davon aus, dass der angeblichen Trennung eine offizielle Scheidung folgen werde. Es wird daher angenommen, dass das Paar seine drei gemeinsamen Söhne Albert, Leopold und Louis auch weiterhin gemeinsam erziehen wird.
Der Grund dafür ist, dass der 55-Jährige und die 56-Jährige als äußerst konservativ gelten. "Sie besuchen keine Familienfeiern mehr gemeinsam. Beide sind sehr konservativ und lehnen Scheidungen ab, also werden sie sich wohl nie scheiden lassen", zitiert die Daily Mail einen mit der Situation vertrauten Insider.
Als Urenkel von König Georg V. gehört Lord Nicholas Charles Edward Jonathan Windsor, im Gegensatz zu seinem Vater, nicht mehr zum engsten Kreis der britischen Königsfamilie.
