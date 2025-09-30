Trennung im britischen Königshaus: Wieso Scheidung nicht infrage kommt

Prinz Andrew und Sarah Ferguson leben trotz ihrer Scheidung, die inzwischen viele Jahre her ist, immer noch zusammen. Dieses royale Ex-Paar macht es offenbar umgekehrt: Lord Nicholas Windsor, der jüngste Sohn des Herzogs und der kürzlich verstorbenen Herzogin von Kent, und seine Frau Paola sind Berichten zufolge nicht mehr zusammen.

Eine Scheidung komme laut einem Palastinsider aber nicht infrage.

Lord Nicholas Windsor: Heimliche Trennung?

Nachdem Paola der Beerdigung der Herzogin von Kent, die Anfang September erfolgt war, ferngeblieben waren, bestätigte ein Freund des Paares das Ende der Beziehung.

Das Paar soll sich nach neunzehn Ehejahren getrennt haben - auch wenn eine offizielle Bekanntgabe bisher nicht erfolgt ist.