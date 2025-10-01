Kidman: "Kokain"-Klausel im Ehevertrag könnte Urban Millionen einbringen
Zunächst wirkte das Glück perfekt, als Nicole Kidman nach ihrer Scheidung von Tom Cruise im Jahr 2006 Country-Sänger Keith Urban heiratete. Doch schon bald wurde ihre Ehe auf eine harte Bewährungsprobe gestellt.
Kidman und Urban: Beziehung begann mit Drogen-Entzug
Der Musiker, der in der Vergangenheit bereits Suchtprobleme gehabt hatte, erlitt einen Rückfall und begab sich erst mit Kidmans Unterstützung in die Betty-Ford-Klinik, um einen Drogen- und Alkoholentzug zu machen.
"Keinen Entzug zu machen, hätte mich nicht nur meine Karriere, sondern auch meine Ehe gekostet", erzählte Keith Urban rückblickend. Und auch Nicole Kidman beteuerte in Interviews immer wieder, wie glücklich sie und Keith seitdem sind.
Nun bröckelt die Fassade der scheinbar perfekten Hollywood-Ehe. US-Medien berichten unisono, Kidman und Urban hätten sich getrennt. Das Paar selbst ließ die Gerüchte bisher unkommentiert.
Seit einigen Tagen dringen jedoch Details über das angebliche Liebes-Aus an die Öffentlichkeit - unter anderem wird berichtet, dass die Trennung von Urban ausgegangen sei, während Kidman eigentlich bereit gewesen wäre, um ihre Beziehung zu kämpfen.
Schließlich soll sie es aber gewesen sein, die nach neunzehn Jahren Ehe die Scheidung einreichte.
Ungewöhnliche Klausel im Ehevertrag
Laut dem Promimagazin Hello! und anderen Medien soll das Paar vor seiner Hochzeit einen Ehevertrag unterzeichnet haben. Dieser soll eine kuriose "Kokain"-Klausel beinhalten: Urban sei im Vertrag dazu angehalten worden, Drogen und Alkohol zu meiden, was ihm im Falle einer Scheidung jährlich eine Summe von 600.000 Dollar einbringen könnte, sofern er während ihrer Beziehung nüchtern blieb. Demnach könnte der Country-Star allein durch diese Abmachung satte 11 Millionen Dollar erhalten, da er seit Beginn eines Entzugs im Jahr 2006 Rauschmitteln fern geblieben sein soll.
Kommentare