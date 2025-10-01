Kidman: "Kokain"-Klausel im Ehevertrag könnte Urban Millionen einbringen

Zunächst wirkte das Glück perfekt, als Nicole Kidman nach ihrer Scheidung von Tom Cruise im Jahr 2006 Country-Sänger Keith Urban heiratete. Doch schon bald wurde ihre Ehe auf eine harte Bewährungsprobe gestellt.

Kidman und Urban: Beziehung begann mit Drogen-Entzug

Der Musiker, der in der Vergangenheit bereits Suchtprobleme gehabt hatte, erlitt einen Rückfall und begab sich erst mit Kidmans Unterstützung in die Betty-Ford-Klinik, um einen Drogen- und Alkoholentzug zu machen.

"Keinen Entzug zu machen, hätte mich nicht nur meine Karriere, sondern auch meine Ehe gekostet", erzählte Keith Urban rückblickend. Und auch Nicole Kidman beteuerte in Interviews immer wieder, wie glücklich sie und Keith seitdem sind.