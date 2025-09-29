Unfreiwillige Entscheidung in Bezug auf Kinder: Kate blieb keine andere Wahl
Vor mehr als einem Jahr hatte Prinzessin Kate öffentlich gemacht, dass nach einer Operation im Bauchraum Krebs festgestellt worden war. Sie bekam danach eine Chemotherapie, die sie mittlerweile beendet hat. Details zur Diagnose gab der Palast nicht bekannt.
Nach ihrer Diagnose hatte sich Kate vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, mittlerweile tritt sie wieder viel auf.
Kate: Krebs "lebensverändernde Erfahrung"
Im Juli sprach Kate bei einem Besuch eines Krankenhauses in der Grafschaft Essex eindrücklich über die "lebensverändernde" Erfahrung mit einer Krebserkrankung gesprochen. Der Weg zur Genesung sei eine "Achterbahnfahrt", sagte die Schwiegertochter von König Charles III..
Nach einer solchen Diagnose müsse man erst eine "neue Normalität" finden, und das brauche Zeit, sagte sie über ihre Erfahrungen. In solch harten Zeiten sei es deshalb umso wichtiger, ein stabiles Umfeld zu haben: "Es ist eine lebensverändernde Erfahrung sowohl für den Patienten als auch für die Familien."
Ihren drei Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis zu erklären, dass sie an Krebs erkrankt ist, dürfte für Williams Ehefrau zudem nicht einfach gewesen sein.
"Es gibt kaum etwas Schwierigeres, als seinen Kindern zu erklären, dass man Krebs hat", zitiert der Mirror den Adels-Experten und Autor Duncan Larcombe. "Aber man hat den Eindruck, dass William und Kate das wirklich gut gemeistert haben. Sie sind so engagiert, und nichts wirkt angespannt oder unangenehm im Umgang mit ihren Kindern. Alle drei sind offensichtlich sehr beliebt und ausgeglichen und machen ihren Eltern alle Ehre."
Kate hatte "keine andere Wahl"
Nachdem im vergangenen Jahr wild über Catherines Abwesenheit vom royalen Parkett spekuliert worden war , wuchs der Druck auf die Prinzessin, ihre Erkrankung öffentlich bekannt zu machen.
Royale Insider sind sich aber sicher, dass Kate ihre Diagnose lieber für sich behalten hätte. Angeblich hatte sie nicht vor, Informationen zu ihrem gesundheitlichen Zustand so schnell mit der Welt und vor allem mit ihren Kindern zu teilen.
"Es gab so viele Spekulationen und Verschwörungstheorien im Internet über sie, dass sie keine andere Wahl hatte", so die königliche Kommentatorin Katie Nicholl gegenüber OK!. "Ich denke, das zwang sie dazu, es zu verkünden, bevor sie dazu bereit war. Zu einem Zeitpunkt, als sie versuchte, die verheerendste Nachricht zu verarbeiten, die [ein Mensch] erhalten kann."
