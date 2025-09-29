Unfreiwillige Entscheidung in Bezug auf Kinder: Kate blieb keine andere Wahl

Vor mehr als einem Jahr hatte Prinzessin Kate öffentlich gemacht, dass nach einer Operation im Bauchraum Krebs festgestellt worden war. Sie bekam danach eine Chemotherapie, die sie mittlerweile beendet hat. Details zur Diagnose gab der Palast nicht bekannt.

Nach ihrer Diagnose hatte sich Kate vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, mittlerweile tritt sie wieder viel auf.

Kate: Krebs "lebensverändernde Erfahrung"

Im Juli sprach Kate bei einem Besuch eines Krankenhauses in der Grafschaft Essex eindrücklich über die "lebensverändernde" Erfahrung mit einer Krebserkrankung gesprochen. Der Weg zur Genesung sei eine "Achterbahnfahrt", sagte die Schwiegertochter von König Charles III..

Nach einer solchen Diagnose müsse man erst eine "neue Normalität" finden, und das brauche Zeit, sagte sie über ihre Erfahrungen. In solch harten Zeiten sei es deshalb umso wichtiger, ein stabiles Umfeld zu haben: "Es ist eine lebensverändernde Erfahrung sowohl für den Patienten als auch für die Familien."