Prinzessin Kate an Krebs erkrankt

Die britische Prinzessin Kate ist an Krebs erkrankt und in Chemotherapie-Behandlung. Das wurde am Freitag offiziell bekanntgegeben. Sie und ihr Mann William haben Zeit gebraucht, um die Situation ihren Kinder zu erklären, hieß es. "Es war natürlich ein Riesenschock", sagte sie in einem Statement, das sie verlesen hat.