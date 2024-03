Die Frage "Wie geht es Kate ?" treibt die Menschen seit Wochen um. Nach einer geplanten Bauchoperation war die Prinzessin von Wales rund zwei Monate aus der Öffentlichkeit verschwunden. Paparazzi-Fotos und ein manipuliertes Instagram-Bild sorgten für eine Flut von Kommentaren und Spekulationen in den sozialen Medien.

Selbst nachdem Kate am Wochenende lächelnd auf einem Bauernmarkt in Windsor gesichtet wurde, reißen die Verschwörungstheorien um ihren Gesundheitszustand nicht ab. Eine neue Datenanalyse zeigt nun erstmals das ganze Ausmaß der wilden Spekulationen, die "KateGate" ausgelöst hat.

Die Daten von BrandMentions zeigen auch, in welchen Ländern die Menschen am meisten über "KateGate" diskutierten. Die größte Reichweite für die drei Hashtags auf Facebook erzielte das Profil des Nachrichtenmediums India Today. Auf Instagram erzielte das Profil von Diario Libre, einer Zeitung aus der Dominikanischen Republik, die größte Reichweite.

Falschmeldungen auf den Plattformen

Dass viele dieser Behauptungen, die auf Social-Media-Plattformen kursieren, nicht den Tatsachen entsprechen, zeigt ein Beispiel aus dieser Woche. Nachdem in den sozialen Medien Gerüchte über einen Todesfall oder eine Scheidung in der königlichen Familie aufgekommen waren, begann am frühen Montagmorgen der Hashtag #royalannouncement auf X (ehemals Twitter) zu kursieren.

Die Gerüchte scheinen ihren Ursprung auf den Plattformen TikTok und Instagram zu haben. Mehrere Beiträge eines US-amerikanischen Podcast-Duos zu diesem Thema wurden inzwischen allein auf der letztgenannten Plattform über 20 Millionen Mal angeklickt.