Körperspracheexpertin: Was bei neuen Aufnahmen von Kate am Markt auffällt

Rund eine Woche nach der Veröffentlichung eines aufsehenerregenden bearbeiteten Fotos der britischen Prinzessin Kate sind am Montag neue Aufnahmen der 42-Jährigen veröffentlicht worden, die sie lächelnd neben ihrem Ehemann Prinz William zeigen.

Auf einem Video, das unter anderem von der Boulevardzeitung Sun veröffentlicht wurde, und auf einem Foto ist Kate lächelnd mit offenem Haar in einer schwarzen Leggins und einem schwarzen Pullover zu sehen.

Um den Gesundheitszustand von Kate gibt es seit Wochen Gerüchte und Spekulationen. Britischen Medien zufolge wurden die Aufnahmen der Prinzessin und ihres Mannes, dem britischen Thronfolger, am Samstag vor einem Bauernmarkt in Windsor gemacht. Bereits vergangene Woche Montag war Kate mit William in einem Auto fotografiert worden.

Augenzeuge: Kate wirkte während Ausflug "glücklich und entspannt"

Der britischen Körpersprache-Expertin Judi James zufolge sei Kates Ausflug ein Zeichen, dass sie wieder bereit sei, gesehen zu werden. "Ihr Haar wehte im Wind, und ihr Gang war energisch und sie wirkte gesund", so James zur Zeitung The Mirror: "Während William sich mit gesenktem Kopf und Kappe im Gesicht nach Privatsphäre zu sehnen schien, zieht Kate die Aufmerksamkeit auf sich, indem sie mit breitem Lächeln vorausgeht. Kate sieht glücklich und selbstbewusst aus, möchte die Führung übernehmen und wahrgenommen werden."