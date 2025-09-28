Royaler Skandal: Prinzessin Beatrices Zukunft auf dem Spiel

Prinzessin Beatrice, die älteste Tochter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson, soll nach dem jüngsten Skandal um die Verbindung ihrer Mutter zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein einen Tiefschlag zu verdauen haben. Freunde: Beatrice wäre gerne arbeitender Royal geworden Freunde behaupten, Beatrice habe angesichts der jüngsten Enthüllungen jede Hoffnung aufgegeben, jemals ein arbeitendes Mitglied der königlichen Familie zu werden. Prinzessin Beatrice hat wie ihre jüngere Schwester Prinzessin Eugenie zwar einen royalen Titel, die beiden gelten aber nicht als aktive Mitglieder des Königshauses.

Beatrice soll eigentlich mehr als bereit sein, König Charles III. und Prinz William durch mehr königliche Verpflichtungen zu entlasten, nachdem seit Prinz Harrys und Andrews Rücktritt sowie Charles' und Kates gesundheitlichen Problemen in der "Firma" Personalmangel herrscht. Über Charles heißt es, er wäre sich der Notwendigkeit bewusst, die Zahl der arbeitenden Royals zu erhöhen. Von Beatrices Eleganz und ihrem Enthusiasmus sei er beeindruckt. Dennoch wird nun gemunkelt, dass Beatrice wohl nicht die erhoffte Wertschätzung zuteil werde, doch noch ein ranghoher Royal zu werden. Laut Daily Mail würden königliche Berater davon abraten, Andrews und Fergies Tochter zu befördern.

Keine Chance auf Aufstieg? Eine der Prinzessin von York nahestehende Quelle sagte gegenüber der Daily Mail: "Beatrice möchte tatsächlich als Mitglied der königlichen Familie arbeiten und an königlichen Veranstaltungen teilnehmen, um ihrem Onkel zu helfen, weil es ihr Spaß machen würde und sie den Job gut machen würde." "Charles weiß das offenbar zu schätzen", so der Insider weiter. "Es machte einmal den Eindruck, dass Bea eines Tages ins Boot geholt werden könnte. Sie hat nie einen Fehler gemacht, das darf man nicht vergessen – und sie sollte nicht für die Sünden ihres Vaters bestraft werden. Aber die Höflinge des Königs befürchten, dass Andrew versuchen könnte, 'durch die Hintertür' einzudringen, indem er Einfluss auf sie ausübt."