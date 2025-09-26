Streit in Öffentlichkeit: Nicolas Cage wirft 65.000-Dollar-Verlobungsring ins Meer

Lisa Marie Presley starb 2023 mit nur 54 Jahren. Ihre Mutter Priscilla Presley veröffentlichte am 23. September ihre Memoiren mit dem Titel "Softly, As I Leave You: Live After Elvis" und blickt darin auf ihr Leben, ihre Zeit als Ehefrau von Musik-Legende Elvis Presley und den tragischen Tod ihrer Tochter zurück.

Auch das turbulente Liebesleben von Lisa Marie Presley ist in dem Buch Thema. Die Musiker-Tochter war insgesamt vier Mal verheiratet. Darunter auch mit Hollywoodstar Nicolas Cage.

Cage und Lisa Marie: Einblicke in turbulente Ehe

Ihre Ehe mit dem Schauspieler platzte aber schon nach dreieinhalb Monaten. In ihrem neuen Buch beleuchtet Priscilla die stürmische Beziehung, in der zwar die Chemie stimmte, die aber von Streitigkeiten dominiert wurde.

"Sie schrien und brüllten, warfen Dinge und machten manchmal Dinge kaputt. Sie trennten sich. Und am nächsten Tag, oder kurz danach, versöhnten sie sich wieder. Lisa und Nic trennten sich so oft und versöhnten sich wieder, es war schwindelerregend", schreibt Priscilla Presley laut People in ihren Memoiren.