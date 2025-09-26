Streit in Öffentlichkeit: Nicolas Cage wirft 65.000-Dollar-Verlobungsring ins Meer
Zusammenfassung
- Priscilla Presley blickt in ihrem Buch auf ihr Leben mit Elvis und den Tod ihrer Tochter Lisa Marie zurück.
- Die turbulente Beziehung und kurze Ehe von Lisa Marie Presley und Nicolas Cage war von häufigen Streitereien und Versöhnungen geprägt.
- Ein Streit auf Cages Jacht führte dazu, dass der teure Verlobungsring im Meer landete und später durch einen noch größeren ersetzt wurde.
Lisa Marie Presley starb 2023 mit nur 54 Jahren. Ihre Mutter Priscilla Presley veröffentlichte am 23. September ihre Memoiren mit dem Titel "Softly, As I Leave You: Live After Elvis" und blickt darin auf ihr Leben, ihre Zeit als Ehefrau von Musik-Legende Elvis Presley und den tragischen Tod ihrer Tochter zurück.
Auch das turbulente Liebesleben von Lisa Marie Presley ist in dem Buch Thema. Die Musiker-Tochter war insgesamt vier Mal verheiratet. Darunter auch mit Hollywoodstar Nicolas Cage.
Cage und Lisa Marie: Einblicke in turbulente Ehe
Ihre Ehe mit dem Schauspieler platzte aber schon nach dreieinhalb Monaten. In ihrem neuen Buch beleuchtet Priscilla die stürmische Beziehung, in der zwar die Chemie stimmte, die aber von Streitigkeiten dominiert wurde.
"Sie schrien und brüllten, warfen Dinge und machten manchmal Dinge kaputt. Sie trennten sich. Und am nächsten Tag, oder kurz danach, versöhnten sie sich wieder. Lisa und Nic trennten sich so oft und versöhnten sich wieder, es war schwindelerregend", schreibt Priscilla Presley laut People in ihren Memoiren.
Die Beziehung sei von Extremen geprägt gewesen: "Wenn es gut war, war es sehr, sehr gut. Und wenn es schlecht war, war es schrecklich."
Nicolas Cage warf Verlobungsring ins Meer
Das habe sich bereits vor der Hochzeit abgezeichnet.
Presley kommt auf einen Streit zu sprechen, der sich kurz nach der Verlobung zwischen auf Cages Jacht "Weston" derart zugespitzt haben soll, dass der Filmstar Lisa Marie Presleys 64.000 Dollar teuren Verlobungsring über die Reling in den Pazifischen Ozean geworfen habe.
"Eines Nachmittags segelten sie mit Nics Jacht, der Weston, vor der Küste von Catalina Island. Irgendwas löste einen weiteren ihrer epischen Streitereien aus, und Lisa riss ihren Verlobungsring ab und warf ihn nach Nic", schreibt Priscilla Presley.
Nicolas Cage habe nicht minder rabiat reagiert. "Wütend warf Nic den Ring über Bord."
Der "Face/Off"-Star habe daraufhin angeblich Taucher losgeschickt, um den Ring zu finden. Die Suche verlief erfolglos. Cage soll dann einen größeren, teureren 10-Karat-Stein nachkauft haben, um den weggeworfenen zu ersetzen.
Das Ex-Paar hatte im Jahr 2000 begonnen miteinander auszugehen und verlobte sich 2002 – zweimal, wie Priscilla verrät. Die Hochzeit fand im August 2002 auf Hawaii statt. Das Paar reichte rund drei Monate später die Scheidung ein.
