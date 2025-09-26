Von Mallorca bis New York: Die exklusiven Wohnsitze von Zeta-Jones und Douglas
Zusammenfassung
- Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas besitzen luxuriöse Immobilien in New York, Kanada und Spanien.
- Ihr Anwesen S’Estaca auf Mallorca ist besonders geschichtsträchtig und wird von ihnen als Rückzugsort geschätzt.
- Mehrere ihrer exklusiven Häuser, darunter die Villa in Irvington und ein Penthouse in New York, wurden zum Verkauf angeboten.
Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas besitzen mehrere Residenzen - darunter Immobilien in New York, Kanada und Spanien. Dekadent findet Zeta-Jones das nicht. "Ich weiß, das klingt sehr nach Jetset, und ich liebe es, mich mit Schönheit zu umgeben, aber es ist nicht übertrieben, sondern sehr angenehm", stellte sie vor wenigen gegenüber The Times klar.
Sie und Douglas würden vor allem die ruhige Zeit schätzen, die sie auf ihrem Anwesen in Spanien verbringen können, fernab vom Rampenlicht Hollywoods.
Die Häuser von Douglas und Zeta-Jones
Das Haus des Hollywood-Paares auf Mallorca, genannt S’Estaca, wurde im 19. Jahrhundert erbaut.
Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das Anwesen vom österreichischen Erzherzog Ludwig Salvator erworben. Dieser ließ während seiner Amtszeit mehrere weitere Gebäude und Einrichtungen auf dem Grundstück errichten. Das Grundstück an der Nordwestküste Mallorcas erstreckt sich über insgesamt 80 Hektar.
Douglas kaufte das Haus im Jahr 1990, zusammen mit seiner damaligen Frau Diandra Luker. Das ehemalige Paar ließ sich die Villa am Rande der Ortschaft Valdemossa 3,5 Millionen Dollar kosten. Nach ihrer Scheidung im Jahr 2000 teilten sich Douglas und Luker das Haus auf Mallorca eine Zeit lang, bevor sie schließlich auszog.
"Es war sehr unangenehm, das Anwesen mit meiner Ex-Frau Diandra zu teilen", erzählte Douglas später gegenüber der spanischen Zeitschrift Ultima Hora.
Das spanische Haus des Paares stand 2019 kurzzeitig zum Verkauf. Um das Angebot zu bewerben, kommentierte Douglas ein Video, das über den YouTube-Kanal des Billions Luxury Portals geteilt wurde und die reiche Geschichte und die malerische Aussicht des Anwesens hervorhob.
"Viele meiner Freunde haben in S’Estaca übernachtet, und wir haben hier gemeinsam wundervolle Zeiten verbracht", sagte er. "S’Estaca verfügt über eigene Olivenhaine und Weinberge und natürlich gibt es einen edlen Keller, in dem der preisgekrönte Wein gelagert wird."
Schließlich hat das Schauspieler-Duo sein lieb gewonnenes Feriendomizil aber doch behalten.
2005 kauften die beiden auch ein Haus in Mont Tremblant, Quebec, Kanada. Perfekt für die beiden Skifahrfans. "Sie mögen das Klima, die Kultur", sagte ihr damaliger Immobilienmakler zu dem Kauf laut Daily Mail.
Douglas und Jones besitzen außerdem zwei Residenzen in New York. Eine davon wurde im Sommer 2024 auf dem Markt gelistet.
"Als ich unser Haus in Irvington kaufte, wusste ich, dass unsere Familie hier viele glückliche Zeiten verbringen würde, und das haben wir", sagte Zeta-Jones damals in einer Erklärung gegenüber dem Wall Street Journal. "Nachdem unser Sohn und unsere Tochter das Nest verlassen haben, scheint es der richtige Zeitpunkt für den Verkauf zu sein."
Sie und ihr Mann würden planen, in Zukunft "mehr Zeit auf den Bermudas und in Europa zu verbringen."
Das 1929 errichtete Haus in Westchester County, New York, hatten Zeta-Jones und Douglas 2019 für 4,5 Millionen erworben. In den Folgejahren haben die Eheleute die vierstöckige Villa, die über acht Schlafzimmer und zwölf Bäder verfügt, aufwendig restaurieren lassen.
Rund 1.100 Wohnfläche auf fast fünf Hektar Land machen die Immobilie zu einem wahren Luxus-Traum. Das historische Anwesen ist eingebettet in die malerische Flusslandschaft, umgeben von dichten Bäumen. Das Haus, welches in etwa 19 Kilometern Entfernung von New York City im exklusiven Matthiessen Park in Irvington liegt, verfügt außerdem über einen gepflegten Garten.
Wer interessiert ist, braucht das nötige Kleingeld: Zeta-Jones und Douglas wollen das Haus für 12 Millionen US-Dollar verkaufen.
Im Jahr 2021 bot das Ehepaar ein Penthouse in Central Park West für 21,5 Millionen Dollar zum Verkauf an, zogen das Angebot jedoch 2022 stillschweigend zurück. Das luxuriöse Apartment im Kenilworth-Gebäude verfügt über vier Schlafzimmer, einen Parkblick und zwei Holz-Kamine.
