Von Mallorca bis New York: Die exklusiven Wohnsitze von Zeta-Jones und Douglas

Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas besitzen mehrere Residenzen - darunter Immobilien in New York, Kanada und Spanien. Dekadent findet Zeta-Jones das nicht. "Ich weiß, das klingt sehr nach Jetset, und ich liebe es, mich mit Schönheit zu umgeben, aber es ist nicht übertrieben, sondern sehr angenehm", stellte sie vor wenigen gegenüber The Times klar.

Sie und Douglas würden vor allem die ruhige Zeit schätzen, die sie auf ihrem Anwesen in Spanien verbringen können, fernab vom Rampenlicht Hollywoods.

Die Häuser von Douglas und Zeta-Jones

Das Haus des Hollywood-Paares auf Mallorca, genannt S’Estaca, wurde im 19. Jahrhundert erbaut.

Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das Anwesen vom österreichischen Erzherzog Ludwig Salvator erworben. Dieser ließ während seiner Amtszeit mehrere weitere Gebäude und Einrichtungen auf dem Grundstück errichten. Das Grundstück an der Nordwestküste Mallorcas erstreckt sich über insgesamt 80 Hektar.

Douglas kaufte das Haus im Jahr 1990, zusammen mit seiner damaligen Frau Diandra Luker. Das ehemalige Paar ließ sich die Villa am Rande der Ortschaft Valdemossa 3,5 Millionen Dollar kosten. Nach ihrer Scheidung im Jahr 2000 teilten sich Douglas und Luker das Haus auf Mallorca eine Zeit lang, bevor sie schließlich auszog.

"Es war sehr unangenehm, das Anwesen mit meiner Ex-Frau Diandra zu teilen", erzählte Douglas später gegenüber der spanischen Zeitschrift Ultima Hora.