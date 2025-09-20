Einblicke in Sydney Sweeneys imposantes Immobilien-Imperium

Sydney Sweeney und Amanda Seyfried sollen kürzlich eine kleine Stadt in New Jersey zu einem Hollywood-Hotspot gemacht haben, als sie ihren neuen Film "The Housemaid" drehten, der im Dezember dieses Jahres in die Kinos kommen soll. Der Film wurde größtenteils in einem weitläufigen Herrenhaus in einer Gemeinde im Garden State aufgenommen. Der Wert des Anwesens wird von realtor.com auf 3,8 Millionen US-Dollar geschätzt. Sydney Sweeneys kostspielige Eigenheime Doch die aufstrebende Schauspielerin Sweeney soll mit gerade einmal 28 Jahren bereits eine Reihe an eigenen Immobilien besitzen, die sich preislich sehen lassen können. Dazu gehören angeblich eine 13,5 Millionen Dollar teure Strand-Villa und ein Sechs-Millionen-Dollar-Anwesen in Hollywood.

Sweeney, der 2019 durch die HBO-Erfolgsserie "Europhia" der Durchbruch gelang und die zuletzt mit einer kontroversen Jeans-Werbung für American Eagle eine Kontroverse auslöste, soll laut US Sun mindestens vier Immobilien besitzen, von denen einige mit hohen Krediten erworben worden sein sollen. Für ihr erstes Haus in Los Angeles soll die Schauspielerin im Jahr 2021 drei Millionen US-Dollar hingeblättert haben. Heute soll das Anwesen mit fünf Schlafzimmern und vier Bädern knapp vier Millionen Dollar wert sein. Da das 1933 errichtete Haus zum Zeitpunkt des Kaufs fast 50 Jahre lang nicht mehr zum Verkauf stand, gilt es als eine Rarität.

Ehemaliges Liebes-Nest soll in Restaurant verwandelt werden Zusammen mit ihrem Ex-Verlobten Jonathan Davino soll Sweeney 2023 außerdem ein im Bau befindliches Haus in Bel Air für 6,2 Millionen Dollar, das einst dem legendären Hollywood-Drehbuchautor Delmer Daves gehörte, ersteigert haben. Berichten zufolge benötige das Haus eine gründliche Renovierung, soll aber laut Brancheninsidern viel Potenzial haben. Nach der Trennung des Paares in diesem Jahr hat Sydney Sweeney die gemeinsam erworbene Villa, die Berichten zufolge ursprünglich als Familienheim geplant war, zu einem riesigen Restaurierungsprojekt gemacht, an dem sie und Davino noch gemeinsam beteiligt sind.