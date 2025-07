Nächstes Bond-Girl? Wie Jeff Bezos Sydney Sweenys Karriere pusht

Im März wurde bekannt, dass Sydney Sweeney und ihr (Ex-) Verlobter Jonathan Davino ihre Beziehung beendet haben. Was ihre Karriere betrifft, darf sich Sweeney nach der Trennung aber über ein neues Hoch freuen.

Sydney Sweeney: Favoritin für neuen James-Bond-Film?

Bekanntheit erlangte die US-Amerikanerin vor allem durch die Rolle der Emaline Addario in der Netflix-Serie "Everything Sucks!" sowie als Cassie Howard in der Serie "Euphoria". Inzwischen hat sie sich auch im Filmgenre als talentierte Charakterdarstellerin einen Namen gemacht.

Aktuell kursiert gar das Gerücht, die aus Spokane, Washington, stammende Schauspielerin könnte schon bald als nächstes Bond-Girl angeheuert werden. Berichtet wird, sie würde ganz oben auf der Wunschliste des neuen Bond Regisseurs Denis Villeneuve stehen.

"Sydney steht ganz oben auf dem Casting-Bogen für Bond. Denis hält sie für äußerst talentiert und sieht in ihr eine große Anziehungskraft auf jüngere Generationen – etwas, das entscheidend ist, um das Franchise zu modernisieren", behauptet ein Insider gegenüber der britischen Zeitung The Sun.