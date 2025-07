Fast 100 Kilo abgenommen: John Goodman nicht wiederzuerkennen

Seine ersten Fernsehauftritte hatte John Goodman in einem Werbespot der Fast-Food-Kette Burger King und der "Sesamstraße" - Filme wie "The Big Easy – Der große Leichtsinn", "The Big Lebowski" und die Fernsehserie "Roseanne" machten ihn zum Kultstar.

John Goodman erschlankt bei "Die Schlümpfe"-Premiere

Zuletzt verlieh der aus St. Louis, Missouri, stammende US-Star im Film "Die Schlümpfe: Der große Kinofilm" (Original: Smurfs) Papa Schlumpf die Stimme. Bei der Premiere des neuen Animations-Streifens staunte man jedoch nicht schlecht, als sich Goodman auf dem Red Carpet zeigte.

Der Schauspieler hat sichtlich abgenommen. Laut US-Magazin People über 90 Kilogramm.