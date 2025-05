Neuer James Bond? Hollywood-Star gibt starken Hinweis auf 007-Rolle

Wie die Daily Mail berichtet, hat Aaron Taylor-Johnson möglicherweise gerade angedeutet, dass er der nächste Schauspieler sein könnte, der in die Rolle des legendären Geheimagenten schlüpft. Grund für die Spekulationen ist ein Vertrag mit Omega, dem Uhrenlieferanten des Films, den Taylor-Johnson jetzt unterzeichnet hat.

"Omega begrüßt Aaron Taylor-Johnson in unserer Uhrmacherei in Biel. Der Schauspieler und Golden-Globe-Gewinner besuchte unsere Uhrmacherei für eine exklusive Führung und traf die Uhrmacher, die unsere Zeitmesser herstellen", berichtete die Uhren-Firma am Donnerstag auf Instagram.

Nach der Vertragsunterzeichnung erklärte der Schauspieler: "Ich hatte schon immer eine Vorliebe für Uhren, aber besonders für Omega."

Pierce Brosnan war der erste Geheimagent, der 1995 im Film "James Bond 007 – GoldenEye" eine Omega-Uhr trug, und die Partnerschaft floriert seitdem. Craig trug die SeaMaster der Marke in "Keine Zeit zu sterben".