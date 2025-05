Nicht immer Mr. Nice: Die turbulente Vergangenheit von Denzel Washington

40 Jahre ist er mit der Frau, die er am Set seines allerersten Films kennenlernte, verheiratet. Das Rampenlicht meidet er, obwohl er einer der bekanntesten Schauspieler seiner Generation ist: Denzel Washington gilt als einer der wahren "netten Kerle" in Hollywood.

Umso mehr sorgte sein "Ausraster" in Cannes auf dem roten Teppich diese Woche für Gesprächsstoff.

Der Schauspieler wurde bei den Filmfestspielen in Cannes mit einer Goldenen Palme geehrt. Als es hieß, auf dem Red Carpet für die Presse zu posieren, geriet der Filmstar in eine Auseinandersetzung mit einem Fotografen. Dieser berührte Washington, um dessen Aufmerksamkeit zu erregen.

Der Schauspieler ging daraufhin mit erhobenem Zeigefinger auf den Mann zu und sagte wiederholt "Stop". Als Washington weggehen wollte, begrapschte der Fotograf ihn wieder am Arm. Washington forderte ihn erneut auf, damit aufzuhören.

Denzel Washington blieb Pressekonferenz fern

Am darauffolgenden Tag sorgte der Filmstar abermals für Schlagzeilen. Washington schwänzte die Pressekonferenz zu "Highest 2 Lowest" am Dienstag, nachdem sein Debakel mit dem aufdringlichen Fotografen am Vortag Schlagzeilen gemacht hatte.

Laut Page Six sei unklar, ob sich der Oscar-Preisträger nach der Auseinandersetzung noch in Frankreich aufhält oder bereits wieder abgereist ist.