Auftritt von Prinz George: "Guter Schachzug von William und Kate"

Am 22. Juli 2013 wurde mit "It's a boy" die Geburt Prinz Georges verkündet. Der älteste Sohn des britischen Thronfolgers Prinz William und seiner Frau Kate wird heuer zwölf Jahre alt. Royale Aufgaben nimmt George noch nicht wahr. Und es gibt auch keine formale verfassungsmäßige Rolle für den zweiten in der Thronfolge, erklärte der Verfassungsexperte Craig Prescott von der Royal Holloway University of London, der sich mit der britischen Monarchie beschäftigt, in der Vergangenheit.

Erst an seinem 21. Geburtstag werde er eines der royalen Familienmitglieder sein, die zum Staatsrat ernannt werden. Die "Counsellors of State" können stellvertretend Aufgaben für den Monarchen wahrnehmen, wenn dieser etwa im Ausland ist. "Da er in direkter Thronfolge steht und sehr wahrscheinlich König werden wird, wird er, sobald er etwas älter ist, in der britischen Verfassung und seiner zukünftigen Rolle unterrichtet", sagte Prescott.