7. Hochzeitstag: Meghan teilt private Schnappschüsse aus den letzten Jahren

Am 19. Mai 2018 haben sich Prinz Harry und Herzogin Meghan in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor das Jawort gegeben. Die englische Kleinstadt westlich von London war im Ausnahmezustand, auch weltweit verfolgten viele Menschen die Hochzeit im Fernsehen.

"Sieben Jahre Ehe"

Zum Hochzeitstag veröffentlichte Meghan auf Instagram ein Fotocollage. Auf mehreren Bilder ist sie gemeinsam mit Harry in privaten Situationen zu sehen. Auch die Kinder Archie und Lilibet kommen vor. "Sieben Jahre Ehe. Ein Leben voller Geschichten. Danke an alle (ob an unserer Seite oder aus der Ferne), die uns während unserer Liebesgeschichte geliebt und unterstützt haben - wir schätzen euch", schrieb Meghan zu dem Post.