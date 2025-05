Charles soll William gewarnt haben, nicht den gleichen Fehler wie er zu machen

Seinen Sohn und Thronfolger William soll der König ermutigt haben, seinen Fokus stärker auf seine Kinder zu legen. Die britische Adelsexpertin Ingrid Seward gab laut der Nachrichtenplattform Scottish Daily Express in der einer neuen TV-Dokumentation mit dem Titel "William and Catherine: Putting Family First" an, dass der Monarch an William appellierte: "Charles sagte zu William: 'Bitte mach nicht den Fehler, den ich gemacht habe' und 'Ich möchte, dass du dein Familienleben genießt'", so Seward. Charles sei "in dieser Hinsicht sehr hartnäckig" gewesen, "denn er sagte: "Ich war so sehr der Pflicht verpflichtet, dass ich dem Familienleben nicht so viel Platz einräumen konnte, wie ich es hätte tun sollen". Grant Harrold, Charles' ehemaliger Butler, sprach von einer Premiere im Königshaus: "Ich erkenne, dass es einen Wendepunkt in seinem Leben gegeben hat, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich ihn erleben würde."

Charles selbst beschwerte sich einmal bitterlich, er habe von seiner Mutter nie wirkliche Zuneigung erfahren.