Adelsexperte: Die einzige Sache, vor der Queen Elizabeth Angst hatte

Elizabeth II. saß 70 Jahre auf dem Thron - länger als alle anderen britischen Monarchen. In ihrer Zeit als britisches Oberhaupt erschien sie unerschütterlich bei Einweihungen, Ordensverleihungen und Thronreden und tat das, was von ihr erwartet wurde - Hände schütteln, lächeln, Haltung bewahren. An eine "Problematik" soll sie sich dabei jedoch nie gewöhnt haben.

"Sie hatte nur vor einer Sache Angst, und das waren Hubschrauber", erzählte der britische Adelsexperte und Autor Robert Hardman im "Queens, Kings and Dastardly Things"-Podcast der Zeitung Daily Mail. "Alles andere hat sie ertragen: Sie überstand den Krieg, sie hatte weiß der Himmel was durchgemacht, aber sie hatte immer eine Abneigung gegen Hubschrauber", schilderte Hardman.

Queen-Mitarbeiter starb einst bei Heli-Absturz

In den 60er-Jahren sei ein Mitarbeiter bei einem Heli-Absturz ums Leben gekommen. Dieser Unfall habe "einen sehr tiefen Eindruck bei der Königin hinterlassen", so Hardman. Wohl ein Grund, wieso sie lange nicht in einem Hubschrauber mitfliegen wollte. Ganz ohne ging es aber auch nicht: Immer wieder reiste die Queen dann doch mit dem verhassten "Verkehrsmittel". "Selbst am Ende ihres Lebens war sie sehr abgeneigt, Hubschrauber bei schlechtem Wetter, in der Nacht und vor allem im Winter zu benutzen", erzählte Hardman.