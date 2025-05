Lippenleserin verrät, was Prinzessin Kate Sohn Louis auf Palast-Balkon sagte

Mit einer pompösen Militärparade hatte Großbritannien am Montag die mehrtägigen Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Siegs über Nazi-Deutschland eingeleitet. Vor den Augen von König Charles III. , Königin Camilla sowie Prinz William , Prinzessin Kate und deren Kindern Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) marschierten Hunderte Uniformierte über die Prachtstraße "The Mall" im Zentrum Londons.

Die Lippenleser Nicola Hickling analysierte den Auftritt der Royals: "Sieh dir das an, ich glaube, es wird heute ziemlich nass werden", habe William zu Sohn Louis gesagt. Diesem schien das nicht zu gefallen: "Hatte es nicht geheißen, dass das Spaß macht?", habe er geantwortet. William ermahnte seinen Buben Hickling zufolge: "Es wird nicht lange dauern und ich möchte, dass du dich dafür interessierst." Kate soll Tochter Charlotte indes auf das gute Aussehen ihres Vaters in Uniform hingewiesen haben: "Sieht Papa heute nicht schick aus?"

Prinzessin Kate habe dabei die Aufmerksamkeit ihrer Kinder auf das Spektakel gelenkt. "Augen zum Himmel", sagte sie Hickling zufolge. Im Gespräch mit dem Magazin Hello! verriet die Lippenleserin auch, dass Kate Louis vorbereitete, was da auf ihn zukomme: "Wenn sie vorbeifliegen, wirst du es blau, weiß und rot rauchen sehen."

Am Donnerstag hat die britische Königsfamilie den 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs mit einem Gottesdienst in der Westminster Abbey und einer Schweigeminute begangen. Der 76-jährige Monarch und sein Thronfolger William legten am Grab des unbekannten Soldaten in der zentralen Londoner Kirche Kränze nieder. "Wir werden niemals vergessen", war auf einer handgeschriebenen Botschaft von Charles zu lesen.

Churchill verkündete Kriegsende per Radioansprache

Begleitet wurden Charles und William von Königin Camilla und Prinzessin Kate. Auch weitere Royals und Veteranen waren bei dem Gottesdienst dabei. Um zwölf Uhr Mittag gab es landesweit eine Schweigeminute, bevor die Zeremonie im Gedenken an die Opfer und Gefallenen des Kriegs gefeiert wurde. Ein erst zehn Jahre alter Ururenkel von Kriegspremier Winston Churchill entzündete dabei eine Friedenskerze. Churchill hatte am 8. Mai 1945 per Radioansprache die Kapitulation Nazi-Deutschlands und das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa verkündet